- Producatorii din Republica Moldova vor putea comercializa strugurii destinați procesarii, doar dupa obținerea unui certificat de inofensivitate de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și inregistrarea in registrul operatorilor din domeniul fitosanitar, transmite

- "Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar si sprijiniti, cand aceasta problema trece, sa isi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despagubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care sa intram saptamana…

- In localitatile Crocmaz si Olanesti din raionul Stefan Voda si in satul Giurgiulesti, raionul Cahul, au fost inregistrate cazuri noi de pesta porcina africana. Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor mentioneaza ca pesta a fost confirmata de Centrul Republican de Diagnostica Veterinara prin incercarile…

- Anumite medicamente care au ca substanta activa valsartan, produsa de compania chineza Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, sunt retrase de pe piata întrucât aceasta contine impuritati cu potential carcinogen, anunta Agentia Nationala a Medicamentului si

- Anumite medicamente care au ca substanta activa valsartan, produsa de compania chineza Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, sunt retrase de pe piata intrucat aceasta contine impuritati cu potential carcinogen, anunta Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ANMDM , potrivit Digi 24.Agentia…

- Controalele efectuate de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor ar putea deveni contra-cost. Un anunț in acest sens a fost facut de catre directorul general al instituției, Gheorghe Gaberi, in cadrul vizitei sale de lucru in raionul Nisporeni.

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a transmis miercuri ca din primele rezultatele de laborator a reiesit faptul ca bacteria Listeria nu a fost prezenta in produsele Greenyard, retrase preventiv de la comercializare saptamana trecuta.

- Alerta alimentara in Romania. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut publica lista produselor congelate ale companiei 'Greenyard' din Ungaria posibil contaminate.