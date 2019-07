Stiri pe aceeasi tema

- Jaf ca in filme pe un aeroport din Brazilia. Opt barbați inarmați au plecat de pe aeroportul principal din Sao Paolo cu 750 de kilograme de aur. Aurul furat valoreaza 30 de milioane de dolari și urma sa ajunga la New York si Zurich. Hotii au intrat fara probleme in aeroport cu doua mașini care semanau…

- Orașele din Asia raman cele mai scumpe din lume, metropolele de pe continentul asiatic ocupand opt din primele 10 locuri in topul celor mai scumpe orașe din lume pentru expați, potrivit Mercer. Potrivit celui de-al 25-lea raport anual Cost of Living 2019, realizat de firma de consultanță Mercer,…

- Hoții au sustras, astazi in plina zi, balizele reflectorizante de pe DN 67, la ieșire din Targu Jiu. Acestea au fost incarcate intr-o mașina. Din fericire, suspecții au fost depistați de un echipaj al poliției locale aflat in trafic. Mașina cu balizele a fost oprita in apropierea Complexului comercial…

- Doi barbați au furat, din casa unor localnici din comuna Dumitrești, aur in valoare de aproximativ 70.000 lei. Potrivit informațiilor primite de la pagubiți, cei doi hoți au intrat in casa in jurul orei 07:30, dupa ce proprietarii casei au plecat la serviciu, iar copilul la școala. Hoții au fost surprinși…

- Victima, un barbat al carui nume nu a fost facut public, la solicitarea familiei, este cea de-a 1643-a persoana identificata in cadrul eforturilor depuse de legisti pentru a stabili cine sunt toti cei 2753 de oameni dati disparuti dupa prabusirea Turnurilor Gemene, lovite de avioanele deturnate de teroristi.…

- Jaf la o fabrica de bijuterii din Franta. Sapte barbati inarmati cu arme de asalt Kalasnikov au patruns in sediul companiei din Chatillon le Duc si au amenintat angajatii.Hotii au furat 20 de kilograme de aur si o cantitate neprecizata de platina, apoi au fugit.