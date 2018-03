Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma sambata, intr-o postare pe Facebook, ca evaluarea procurorilor de rang inalt se face conform legii, nu conform regulamentului CSM si anunta ca Ministerul Justitiei realizeaza un studiu comparativ privind raportul dintre numarul de magistrati si cel al locuitorilor…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi "nu este problema partidului". Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat pentru Digi24, in contextul declanșarii revocarii șefei DNA, ca se impune și revocarea procurorului general Augustin Lazar, care i-a acoperit lui Kovesi toate acțiunile.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu considera ca afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki in legatura cu 'autorii evrei' ai Holocaustului sunt 'inacceptabile' si 'nefondate', conform unui comunicat transmis duminica de biroul sau de presa, citat de AFP. Netanyahu…

- Carmen Dan continua razboiul cu fostul premier, Mihai Tudose. Acesta a fost debarcat de la Palatul Victoria dupa ce o umilise pe aceasta si ii ceruse demisia in public. CEXN-ul PSD l-a determinat atunci pe Tudose sa isi dea demisia, iar Carmen Dan a ramas la Ministerul de Interne.Scandalul…

- Administratia din Etiopia a decretat, vineri seara, starea de urgenta dupa ce premierul Hailemariam Desalegn a anuntat intentia de a demisiona, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Cateva mii de israelieni au cerut, vineri, la Tel Aviv, demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie de cand politia a recomandat sa fie inculpat in legatura cu fapte de coruptie, relateaza AFP.Manifestantii, veniti in cuplu si cu copii multi dintre ei, s-au adunat intr-o…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca in urma informatiilor aparute in spatiul public incepand de duminica seara a solicitat DNA Ploiesti si a primit, in cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosareor vizandu-i pe membrii familiei Cosma si aspectele presupus…

- 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si nici eu, nici nimeni (altcineva) nu avem un proiect de alegeri (anticipate). Vom continua sa lucram impreuna pentru binele cetatenilor nostri israelieni pana la sfarsitul mandatului', in 2019, a declarat Netanyahu intr-un discurs la Tel Aviv. Marti,…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul...

- Dupa doi ani de ancheta, politia israeliana a recomandat marti inculparea pentru coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general. Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Actualul director general al SC Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit unor surse apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionala…

- Guvernul Romaniei se intruneste astazi intr o sedinta, dupa demisia premierului Mihai Tudose. Acestea sunt proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 17 ianuarie 2018: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- Filosoful Mihai Sora a reacționat in stilu-i caracteristic, dupa demisia prim-ministrului Mihai Tudose. „Buna dimineața, copii ! Ultima data, am spus ca mi-aș dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma gandesc la Einstein sau la Fat-Frumos. Intre timp, am devenit realist:…

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Site-ul Administratiei Prezidentiale anunta ca seful statului va sustine o declaratie de presa, la ora 12:30. Declarația va fi transmisa LIVE VIDEO pe Realitatea TV, AICI și LIVE TEXT pe Realitatea.net.

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul, intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, in sedinta pentru a analiza situatia si pentru a fi prezentata pozitia liberalilor in contextul demisiei premierului Mihai Tudose, a declarat pentru AGERPRES presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Sedinta conducerii PNL ar urma sa aiba loc in…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre criza politica din Romania, in urma careia prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona.

- Lovitura de teatru in cadrul Comitetului Executiv National (CEXN) al PSD. Socialogul Marius Pieleanu a facut un anunt incredibil. Se pare ca se va ajunge la demisia de onoare a premierului Mihai Tudose in conditiile in care acesta ar pierde la scor meciul cu Liviu Dragnea la un eventual vot. "Nu imi…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, inaintea ședinței de urgența a conducerii naționale a partidului, ca „onorabil” ar fi ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze din funcție.

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes ii cere președintelui UDMR, Kelemen Hunor, sa suspende in 24 ore colaborarea parlamentara cu partidele de guvernamant. Pastorul de la care a pornit Revoluția din 1989 vrea demisia premierului Tudose din cauza declarațiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura”…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni in baza legii ”Magnitsky Act” impotriva lui Artiom Ceaika, fiul lui procurorului general rus Iuri Ceaika. Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, Artiom Ceaika s-a folosit de poziția tatalui sau pentru a obține contracte cu statul pe cai necinstite,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- La Tel Aviv, mii de israelieni au cerut punerea sub acuzare și demisia corupților din guvern și a premierului Benjamin Netanyahu. Manifestația, a treia de la 2 decembrie, a fost prezentata din nou ca nefiind partizana.

- Mii de israelieni au iesit în strada sâmbata seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu pe fondul suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra lui. „Coruptii trebuie sa plece“, se putea citi pe mai multe pancarte afisate cu prilejul…

- Liderul deputatilor PSD, Serban Nicolae, a avut o declaratie dura la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, cel care a spus ca „inculpati de rang inalt“ ii hartuiesc pe procurori. Nicolae a subliniat ca ceea ce a afirmat Lazar e o „insulta“ si ca e „inadmisibil“.

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franta impotriva recunoasterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite si a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat in Piata…