Sute de imigranti fara documente au ocupat Panteonul din Paris si cer sa primeasca acte

Cateva sute de imigranti fara documente au ocupat vineri Panteonul din Paris, necropola a personalitatilor Frantei, pentru a cere rezolvarea situatiei lor si o intalnire cu premierul Edouard Philippe.



Contactata de AFP, o membra a grupului La Chapelle Debout, colectiv de ajutorare a imigrantilor, prezenta in interior, a spus ca 700 de imigranti si sustinatori au intrat in cursul dupa-amiezii in acest edificiu impozant din inima Parisului.



"Ne-am saturat de zecile de CRS (politistii insarcinati cu mentinerea si restabilirea ordinii - n.red.), cu casca in mana", a explicat ea.…