- Dupa un festival al teatrelor independente, ediție inaugurala, Ateneul Național din Iași anunța o noua premiera a instituției, aceasta din urma, intitulata Festivalul „SCARȚ-UMOR”, fiind una plina de umor de calitate, de momente artistice, de ateliere de lucru cu publicul pe latura de grafica satirica…

- Membrii USR Iași și PLUS Iași au facut ieri, 29 mai 2019, o manifestație stradala in semn de mulțumire pentru voturile și increderea primite de la ieșeni la alegerile din 26 mai. Manifestație stradala realizata de Alianța USR - PLUS Iași 1 of 5 Membrii Alianței s-au reunit in fața Palatului Culturii…

- Pentru Marsul Absolventilor se vor institui restrictii de circulatie pe urmatoarele trasee: a) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" – al. Gr. Ghica Voda – bd. Carol I – Piata Eminescu – str. Gavriil Musicescu - Piata Unirii – bd. Stefan cel Mare si Sfant…

- Festivalul Teatrelor Independente (FIT) are loc la Iasi, in perioada 9 - 12 mai, deschiderea oficiala urmand a se desfasura pe joi, la ora 18,00, cu Acrobatii de la Gym Dance Art Iasi si Vampirii Haiosi de la Compania de Teatru Become Sibiu, pe Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. Ulterior,…

- Jurnalistii de investigatie de la „Sa fie lumina” arata ca blocul de 8 etaje din Piata Unirii primit de BOR de la statul roman cu conditia respectarii unei destinatii administrative si de asistenta sociala este in realitate folosit ca un hotel de 4 stele, iar alte spatii din bloc sunt inchiriate pe…

- Spectacolele vor fi sustinute pe Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in Piata Unirii in Pavilionul Ateneului National din Iasi, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan" si la Pizzeria „Alila". Festivalul este destinat atat copiilor, cat si adultilor, spectacolele pentru cei mici urmand sa inceapa…

- Participanții au purtat pancarte cu mesaje pozitive și și-au exprimat prin prezența la eveniment dorința de a trai intr-o lume ce se bazeaza pe o cultura a vieții, a dragostei fața de femeile in criza de sarcina și fața de copiii nenascuți, susțin organizatorii. Prezența numeroasa a tinerilor…

- Astazi are loc in sute de orase din tara Marsul pentru Viata. La Iasi, manifestarile au inceput la ora 12:30 in Piata Unirii. Prezentator este Dan Negru. Marsul urmeaza traseul Piata Unirii - str. Gavriil Musicescu - bld. Independentei - str. I.C. Bratianu - bld. Stefan cel Mare si Sfant - Piata Unirii.…