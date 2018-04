Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta i-au sesizat, marti, pe omologii din Ucraina, dupa ce pe bratul Chilia al Dunarii a fost observat un obiect plutitor care ar fi putut fi un proiectil din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Obiectul, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Primaria municipiului Tulcea a inaltat peretii unui canal de scurgere a apei pluviale din centrul orasului pentru ca nivelul ridicat al Dunarii sa nu duca la acumulari de apa in imediata apropiere a unei statii de autobuz, informeaza Agerpres.ro. Lucrarea a fost efectuata saptamana trecuta, potrivit…

- Primaria municipiului Tulcea a inaltat peretii unui canal de scurgere a apei pluviale din centrul orasului pentru ca nivelul ridicat al Dunarii sa nu duca la acumulari de apa in imediata apropiere a unei statii de autobuz. Lucrarea a fost efectuata saptamana trecuta, potrivit primarului Constantin Hogea.…

- In perioada 11.05.2017 9.11.2017, Eugen Marin a fost membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Aeroportul International Mihai Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate in luna iulie a anului 2017, Eugen Marin detine, impreuna cu sotia sa, trei terenuri intravilane:…

- Dunarea a crescut amenințator in Tulcea. Apa a inundat sute de hectare de padure, dar a ajuns și pe șosea. Pentru siguranța, un drum județean a fost inchis. Nu sunt locuinte afectate, spun autoritațile.

- Dunarea a depasit nivelul mai multor schele de acces la pontoanele de acostare de pe faleza municipiului Tulcea, nivelul fluviului fiind cu 15 centimetri mai mic decat cota de inundatie. Majoritatea schelelor de acces la pontoanele de acostare a navelor de pe faleza Tulcea au fost ridicate inca de zilele…

- Peste 150 de gospodarii si sute de hectare de terenuri arabile si pasuni sunt afectate de inundatii in judetul Teleorman, autoritatile intervenind pentru evacuarea apei si consolidarea unui...

- Cotele apelor Dunarii urca zilnic cu circa cinci centimetri, iar in unele zone din municipiile Galați, Braila și Tulcea au depașit cota de inundație, falezele și porțiuni de șosea fiind sub ape. Mulți cetațeni spun insa ca nu e un fenomen cu care nu s-au mai intalnit, Dunarea avand, la cațiva ani o…

- Zece hectare de terenuri, pline de moloz si balarii, se vor transforma in parcuri cu verdeata si terenuri de sport. Primaria Oradea a depus un proiect ce urmeaza sa atraga peste 6 milioane de euro din fondurile europene prin Axa Prioritara 4.2 a Programului Operational Regional, proiect care vizeaza…

- Inundațiile de la sfarșitul saptamanii au facut prapad in toata țara, iar autoritațile din Tulcea au anunțat niște cifre apocaliptice. Peste 300 de hectare au fost devastate de creșterea nivelului Dunarii.

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pâna în data de 31 martie, care vizeaza creșteri importante de debite și posibila depașire a cotelor de aparare, trei județe fiind vizate de posibile inundații. Codul portocaliu, emis de hidrologi, este valabil…

- Inundații in Sulina. Dunarea s-a revarsat peste faleza orașului și a invadat un cartier dintr-un cartier de locuințe, spre disperarea localnicilor care incearca de unii singuri sa evacueze apa din gospodarii. Faleza din Sulina a fost inundata, dupa ce vantul puternic și creșterea cotelor Dunarii au…

- Marian St. Teodorescu este seful Serviciului Dezvoltare Infrastructura Aeroportuara si manager proiect in cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu.Potrivit celei mai recente declaratii de avere, din 2017, acesta detine trei terenuri intravilane in municipiul Constanta,…

- Peste 30 de hectare de padure si 320 de hectare de pasune din localitatile Corabia si Gircov au fost inundate de apele Dunarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Acesta a precizat ca terenurile inundate sunt situate…

- Debitul Dunarii este in crestere rapida Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii este în crestere rapida, situatia fiind atent monitorizata de autoritati. Hidrologii au instituit cod portocaliu pe fluviu de sâmbata pâna la sfârsitul lunii, pe sectorul Hârsova…

- Dunarea s-a revarsat in judetul Mehedinti Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii la intrarea în tara este în crestere, urmând sa ajunga, în câteva zile, la 11 mii de metri cubi pe secunda. Fluviul s-a revarsat deja într-o zona inundabila în dreptul…

- Dunarea a atins cote record, dupa ploile din ultima vreme și topirea zapezilor. Oamenii care au case pe malurile fluviului sunt in alerta. In Mehedinți, Dunarea s-a revarsat deja in dreptul localitații Cozia și a acoperit aproape 30 de hectare de islaz.

- Potrivit declaratiei de avere publicate in 2016, Stere Samata, sef Birou Administrativ Igienizare in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, detine doua terenuri in judetul Tulcea, unul de cinci hectare, dobandit in anul 2012, si unul de 6,2 hectare, dobandit in anul 2014. La categoria…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Zeci de hectare de teren din Alba au fost inundate, vineri, ca urmare a revarsarii raului Tarnava Mica, dupa ce nivelul apei a crescut considerabil in ultimele zile, in urma ploilor abundente și a topirii bruște a zapezilor. ”Tarnava Mica a inundat terenuri agricole și pașune in localitatea Cetatea…

- Silvicultorii vor demara, anul acesta, proiectul „Padurea centenar”, o acțiune inclusa in Programul Național pentru Aniversarea Centenarului. Inspectorul șef al Garzii Forestiere, Ionica Cherciu, ne-a spus ca una din acțiunile din cadrul acestui proiect consta in plantarea la nivelul…

- Romania este in top 10 tari est-europene cu terenuri agricole ecologice. Țara noastra se afla pe locul 7 in topul primelor 10 tari ca suprafata totala agricola ecologica, condus de Polonia, din cele 23 de tari est-europene analizate de FIBL Elvetia (Institutul de Cercetare a Agriculturii Ecologice Elvetia…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) a pus in functiune 180 de statii de pompare pentru evacuarea apei de pe o suprafata de 517.000 hectare de terenuri agricole pe raza a 16 judete, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). De la inceputul anului…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite…

- Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in a doua luna din 2018 sunt Dambovita – 1.061, Timis – 924 si Arad – 733, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Pleci de la Murighiol spre Tulcea, sunt doar 38 de kilometri, iar peisajul este unul de vis. In dreapta vezi Bratul Sfantu Gheorghe, prin care Dunarea coboara spre gura de varsare, acolo unde se va contopi cu apele marii... In jurul nostru, peste tot vedem coline inverzite, un peisaj pitoresc si localitati…

- Proprietarii de terenuri agricole și animale din Focșani sunt invitați la sediul Primariei municipiului pentru a declara informațiile despre exploatațiile agricole. Reprezentanții municipalitații au anunțat ca, potrivit Ordonanței Guvernului 28 din 2008, privind Registrul Agricol,…

- Dobrogea de nord est este una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei, un loc incarcat de povesti, legende si istorie, un adevarat magnet pentru zeci de mii de turisti care vin anual in aceasta zona si pleaca fermecati de magia acestui taram. De la Constanta sau Mamaia, daca vrei sa ajungi in Delta,…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural de la sfarșitul saptamanii precedente, prefectul Gigi Petre a anunțat public ca va da publicitații un raport privind situația celor 4500 de hectare de teren agricol inventariate in baza Legii nr. 165/2013, privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire…

- "Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0-. Putem acorda credite…

- Ne-am oprit, in articolul publicat in ediția din 23 ianuarie, „Un fermier din Parța il acuza pe primar ca s-a instapanit peste pamanturile comunei”, la explicațiile caraghioase prin care edilul-șef Mihai Petricaș incerca sa ne convinga ca site-ul primariei este alimentat la timp cu informații proaspete.…

- Fermierii vor beneficia de garanyii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole potrivit Programului de guvernare 2018-2020

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- Tot mai multi bihoreni se arata interesati de accesarea fondurilor europene. Conform statisticilor, judetul Bihor este printre primele in topul accesarilor. Un exemplu de urmat este cel al unul fermier din zona Marghita. Florin Drimbau a pornit de la un proiect mic – instalarea tinerilor…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Un microbuz in care se afla 10 persoane a iesit de pe sosea in zona Nicolae Balcescu Ciucurova, judetul Tulcea.O persoana a fost ranita. Potrivit ISU Delta spre locul accidentului au plecat Serviciul Judetean de Ambulanta si un utilaj de la Drumuri NationaleDe asemenea, Autospeciala de Transport Personal…

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform hidrologilor,…

- Este adevarat ca s-a dat liber la pașunat, pe tot parcursul iernii? Am auzit ceva la radio, dar nu am ințeles prea bine cine are și cine nu are acest drept. (Vasile Idu, Sibiu) RASPUNS: Intr-adevar, Guvernul a adoptat in ultima ședința din anul 2017 o ordonanța de urgența, prin care stabilește ca pașunatul…