Sute de gospodarii raman fara apa in cursul zilei de marti, in cateva localitati din zona Lugoj Marti, 6 august, intre orele 8 si 16 se va opri furnizarea apei in Bethausen, Cutina, Cladova, Leucusesti si Belint. Aquatim a anuntat ca intreruperea serviciului se va face pentru a asigura in bune conditii spalarea si dezinfectia rezervoarelor si retelelor de apa. Spalarea conductelor face parte din programul de mentenanta preventiva si urmareste asigurarea calitatii apei distribuite consumatorilor. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clientilor sa nu foloseasca apa in… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

