Sute de germani, lăsaţi fără permisul pentru trotinetele electrice, în timpul Oktoberfest Politistii germani au lasat fara permis 254 de persoane in stare avansata de ebrietate, in timp ce numarul total al celor surprinsi bauti pe astfel de mijloace de transport a fost de 414. Controalele au fost facute cu ocazia Oktoberfest. In Germania, legislatia a reglementat trotinetele electrice ca vehicule motorizate, astfel ca este nevoie de permis pentru a putea fi folosite. Asta deoarece trotinetele electrice au fost dovedite ca fiind periculoase pentru ceilalti participanti la trafic, dar si pentru utilizatori, motiv pentru care este nevoie de responsabilizarea utilizatorilor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubim distractiile electrice, stiti asta, dar toamna ne cumintim si le punem corect la hibernare. Cum trebuie depozitate si ingrijite trotinetele in timpul sezonului rece. Prima regula pentru intretinerea...

- Patru cai au fost lasați la pascut intr-un parc din Timișoara. Polițiștii locali au amendat proprietarii cu 1.000 de lei și anunța ca vor continua sa verifice situațiile care ii deranjeaza pe cetațeni.Potrivit Poliției Locale Timișoara, vineri a fost semnalat un caz mai deosebit intr-un parc…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, a fost accidentat in timp ce traversa regulamentar strada Calea Vitan catre bd. Energeticienilor de un autovehicul care se deplasa pe sos.Mihai Bravu dinspre str.Dristorului catre Piata Sudului. Dupa producerea accidentului rutier, conducatorul autovehiculului a parasit…

- Incepand cu 15 iunie, Politia a inregistrat 74 de accidente la Berlin in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 16 persoane au fost ranite grav si alte 43 de persoane au suferit rani minore.Principalele cauze ale acestor accidente au fost erorile de condcere, deplasarea…

- Politistii vor fi obligati sa poarte uniforma in timpul programului de lucru, incepand din 5 august, din dispozitia ministrului de Interne Mihai Fifor, exceptie facand cei din programul de protectie a martorilor, de la operatiuni speciale, cei care desfasoara activitati investigativ - operative in…

- Timpul mediu petrecut de copiii mai mici de doi ani in compania unor dispozitive electronice precum telefoane mobile si tablete este o problema scapata de sub control, sugereaza o noua cercetare realizata de experti australieni din domeniul sanatatii si preluata de Xinhua. Potrivit unui…

- Dupa evenimentul rutier in urma caruia un tanar din Lugoj si-a pierdut viata, la Gavojdia, in timp ce masina lui a fost lovita de un camion condus de un sofer beat, politistii anunta controale atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii. Pana acum controalele erau facute in baza unor planificari la…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Rutier si cei din cadrul Sectiei 1Politie Rurala Zalau, au desfasurat in perioada 10-15 iulie a.c. o actiune pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii si prelucrarii…