- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in care arata ca Romania este alaturi de Franta in contextul incendiului de la catedrala Notre-Dame. In tot acest timp, mulțimea adunata in jurul...

- Louis Vierne a fost unul dintre cei mai de seama organiști ai Catedralei Notre-Dame din Paris. A caștigat postul in 1900, dupa o lupta in care a concurat cu alți 500 de specialiști. Pe 2 iunie 1937, in timp ce se afla in mijlocul celui de-al 1750-lea concert al sau in interiorul bisericii, a suferit…

- Moment sfașietor in fața Catedralei Notre-Dame, cuprinsa asta-seara de un incendiu devastator. Lumea aflata in apropiere, pe Ile de la Cite, au privit consternați la flacarile care mușcau din simbolul orașului. Oamenii au inceput sa planga și sa cante in fața catedralei cuprinse de flacari. Se știe,…

- Momentul in care prima turla a catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit a fost surprins, de la distanța, de un internaut. Acesta a postat imaginile groazei pe Twitter. La cathedrale Notre-Dame de Paris est en feu, la fleche s'est effondree#NotreDame (Image Temoins @BFMTV) ? https://t.co/Ec8VT0Isbv…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.

