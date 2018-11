Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Napoli, Carlo Ancelotti, a declarat ca formatia italiana are un mic avantaj dupa egalul cu Paris Saint-Germain (1-1), de marti seara, in Grupa C a Ligii Campionilor la fotbal, deoarece ocupa primul loc. "Am reusit sa avem un mic avantaj pentru ca dupa patru etape suntem…

- Chiar daca rezultatul din deplasare (2-2) ar fi putut fi mai bun, pentru a o invinge pe PSG este nevoie de ceva extraordinar, a avertizat antrenorul echipei Napoli, Carlo Ancelotti, luni, in ajunul meciului cu echipa franceza din Liga Campionilor. "Grupa este foarte echilibrata, se poate intampla orice.…

- Argentinianul Mauricio Pochettino, antrenorul echipei engleze Tottenham, a declarat dupa infrangerea suferita in fata Barcelonei (1-4), miercuri seara, pe Wembley, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, ca golul incasat rapid de londonezi i-a distrus planurile. "Contra unei echipe care…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, transferat vara aceasta de la Real Madrid la Juventus, a avut parte de o revenire cu ghinion in Spania, actualul detinator al Balonului de Aur fiind eliminat dupa doar 29 de minute din meciul cu Valencia, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor…

- Atacantul argentinian Lionel Messi a reusit un hat-trick pentru FC Barcelona, care a surclasat-o pe PSV Eindhoven cu 4-0, pe Camp Nou, marti seara, intr-un meci din prima etapa a Grupei B, in noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal. Messi a punctat in minutele 32, din lovitura libera, 77 si 88. Celalalt…

- FC Unirea Alba Iulia va intalni in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va juca saptamana viitoare pe stadionul “Cetate” din Alba Iulia, daca se va reusi inchirierea unei instalatii mobile de nocturna, in caz contrar partida va avea loc pe stadionul din Zlatna, potrivit site-ului…

- Echipele romane AS Coriolan Bacau si MAV Sports Timisoara s-au calificat duminica in finala Ligii Campionilor la minifotbal, care se desfasoara la Terme Catz, in Slovenia, conform site-ului competitiei. In penultimul act, AS Coriolan Bacau a invins Tanzmannschaft Bucuresti cu 3-2 la lovituri de departajare,…

- Antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, Razvan Lucescu, a declarat ca partida din deplasare cu Spartak Moscova, in urma careia a obtinut calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor, a fost pentru tatal sau, Mircea Lucescu, cel mai greu meci din viata lui. Selectioner al echipei nationale…