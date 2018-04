Stiri pe aceeasi tema

- SUMARUL DIMINEȚII, 3 aprilie Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 3 aprilie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Atac armat la sediul Youtube din California . O femeie a deschis focul la sediul Youtube din California,…

- Reprezentantii Penitenciarului de Maxima Siguranta din Iasi sustin ca vor reabilita cel mai veci pavilion al unitatii de detentie, cladire cu rism seismic. In jur de 400 de detinuti au fost deja relocati la alte inchisori din tara.

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor arata intr-un comunicat de presa ca, saptamana trecuta, Administrația Naționala a Penitenciarelor a dispus evacuarea urgenta a Corpului A al Penitenciarului Iași.

- ANP a dispus, saptamana trecuta, evacuarea de urgenta a Corpului A al Penitenciarului Iasi, acesta fiind clasificat de la inceputul anului 2017 in clasa de risc seismic I si populat cu peste 450 de detinuti, anunta, miercuri, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

- Aproximativ 450 de deținuți au fost evacuați dintr-o cladire a Penitenciarului Iași, deoarece exista riscul ca aceasta sa se prabușeasca peste ei, anunța reprezentanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. In plus, aceștia precizeaza ca situațiaar fi cunoscuta si de ministrul…

- 450 de detinuti au fost evacuati dintr-o cladire a Penitenciarului Iasi. Decizia a fost luata din cauza riscului ca aceasta sa se prabuseasca peste cei incarcerati, spun reprezentantii sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Situatia cladirii, care este in clasa maxima de risc seismic,…

- 450 de detinuti au fost evacuati dintr-o cladire a Penitenciarului Iasi. Decizia a fost luata din cauza riscului ca aceasta sa se prabuseasca peste cei încarcerati, spun reprezentantii sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

- "Saptamana trecuta Administratia Nationala a Penitenciarelor a dispus evacuarea urgenta a Corpului A al Penitenciarului Iasi, acesta fiind clasificat inca de la inceputul anului 2017 in Clasa de risc seismic I si populat cu peste 450 de detinuti", arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala…

- 450 de detinuti au fost evacuati dintr-o cladire a Penitenciarului Iasi. Decizia a fost luata din cauza riscului ca aceasta sa se prabuseasca peste cei incarcerati, spun reprezentantii sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Situatia cladirii, care este in clasa maxima de risc…

- Avocatul Poporului a anunțat, luni, ca a solicitat conducerii Autoritații Naționale a Penitenciarelor relocarea unor detinuti de la Penitenciarul Ploiesti catre alte unitati penitenciare. Instituția reclama ca, in aceasta unitatea, capacitatea a fost depașita cu aproximativ 66%. Investigația și solicitarile…

- Posibilitatea acordarii unor sume de bani celor pe care ii pazesc ii revolta cu atat mai mult cu cat, la nivelul Penitenciarului Iasi, la finele lunii februarie, existau peste 6.400 de ore suplimentare neplatite angajatilor. De asemenea, la finele lui 2017, cei 400 de angajati aveau restante aproape…

- Un incendiu izbucnit ieri dimineata la etajul IV al unui bloc de garsoniere din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a creat momente de panica pentru ceilalti locatari, din cauza fumului care a invadat imediat scara blocului. Daca locatarii de la etajele inferioare au iesit singuri din scara…

- Papa Francisc, aparator al cauzei persoanelor aflate in inchisori, a oficiat o slujba in Joia Mare, organizata intr-o inchisoare, in timpul careia suveranul pontif a spalat picioarele a 12 detinuti, dintre care doi musulmani, un ortodox si un budist.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris vineri, pe Facebook, referitor la despagubirile pentru conditiile din inchisori, ca niciun oficial nu a avansat vreo suma pentru acestea. "Niciun oficial nu a avansat vreo suma de bani pentru posibile despagubiri ale fostilor detinuti, in sensul hotararii…

- Astazi zeci de persoane s-au evacuat dintr-un centru comercial din str. Negruzzi 2/4 din capitala. Oamenii au ieșit pe caile de evacuare dupa ce sistemul de semnalizare la incendiu s-a declanșat.

- Cearsaf abia schimbat, plin de pete, bacterii care iti taie respiratia, lipsa laptelui praf sau a altor produse de igiena. Asa descrie fotograful Cristian Sutu experienta pe care a avut-o cu fiul sau, care a avut nevoie de o interventie chirurgicala intr-un spital din Capitala.

- Un incendiu de proportii a cuprins, noaptea trecuta, un hotel din capitala Irlandei. In doar cateva zeci de minute, flacarile s-au raspandit pe sapte din cele 15 etaje ale cladirii.Peste 150 de clienti au fost evacuati de urgenta. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Potrivit raportului de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in anul 2017 au recidivat 38 la suta dintre detinuti, un procent care se afla in scadere fata de anii trecuti. Cu toate acestea, au fost inregistrate aproape 100 de agresiuni asupra angajatilor din penitenciare, mai multe…

- Un apartament a fost cuprins de flacari, in aceasta dimineața, intr-un bloc din orașul Deva, iar in urma incendiului locatarii au fost evacuați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, apartamentul se afla la parterul unui bloc de pe str. Titu Maiorescu, iar…

- Coreea de Nord negociaza cu Statele Unite si Suedia eliberarea a trei americani detinuti de Phenian. Acesta pare a fi utimul semn de efervescenta diplomatica provocata de perspectiva summiturilor cu Seulul si Washingtonul, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Departamentul Institutiilor Penitenciare anunta ca sambata, 17 martie, doi detinuti in varsta de 34 si, respectiv, 36 ani au evadat din Penitenciarul Branesti. Acestia aveau drept de deplasare fara escorta in afara penitenciarului.

- 16 miniștri, in 13 ani, au trecut pe la Ministerul Transporturilor, demnitari care nu au fost in stare sa repuna in circulație prima cale ferata din Romania, Bucuresti-Giurgiu. Campania Romania Blocata continua cu un proiect strategic privind infrastructura feroviara.

- Peste 16.000 de migranti africani care se aflau in tabere din Libia au fost repatriati voluntar in tara lor de origine in ianuarie si februarie, a anuntat marti sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. "In primele doua luni ale anului, ianuarie si februarie, am reusit…

- Agenții economici care dețin gherete in Chișinau au primit ultimatul de la autoritați. Aceștia au la dispoziție doua saptamani pentru a evacua construcțiile date, in caz contrar - gheretele vor fi vandute la „Metal Feros".Avertismentul se refera doar la gheretele abandonate și la acelea care activeaza…

- Pe parcursul saptaminii trecute, in penitenciare a fost inregistrat un numar de 7565 de persoane, 85 de persoane au fost eliberate, 89 - reținute și plasate in izolatoarele de urmarire penala, iar 1019 - angajate benevol in cimpul muncii. In aceeași perioada, serviciile educative, psihologice și asistența…

- Intr-o țara in care mii de cladiri sunt in pericol de prabușire la un cutremur de mare intensitate, unele dintre cele mai valoroase centre medicale nu fac excepție. Aici s-au investit zeci de milioane de euro pentru renovari si niciun ban pentru consolidarea...

- Vasile - Ionut Oprisan (26 de ani), din comuna Stroiesti, judetul Suceava, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a furat o masina si a condus-o, desi nu are permis de conducere. El a fost prins de politisti si bagat in Arest. Individul a fost condamnat in 2013 la sase ani de inchisoare pentru viol,…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineața, dintr-un bloc din Moreni, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care a izbucnit intr-unul din apartamente. Doua persoane au fost...

- Incendiu puternic la o pensiune din statiunea Busteni! Mai multi turisti au fost evacuati, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari, informeaza Agerpres.Șapte adulti si trei copii au fost evacuați de...

- O cladire de pe Cuza-Voda s-a inclinat periculos si a fost sprijinita cu busteni de imobilul alaturat pentru a nu se prabusi. In primii ani ai mandatului lui Gheorghe Nichita ca edil al Iasului, la Primarie a existat un proiect prin care se dorea reabilitarea intregii zone a strazii Cuza Voda. In final,…

- Politisti, jandarmi, pompieri si angajati ai Delgaz Grid au intervenit astazi de urgenta in Dumbravita, dupa ce o conducta magistrala de gaz s-a fisurat. A fost dispusa oprirea circulatiei in zona si au fost evacute in total 65 de persoane de pe o raza de un kilometru. „ISU Timiș intervine pentru asigurare…

- Zeci de pasageri au fost evacuati din avioane dupa un “accident grav” ce a avut loc la Terminalul 5 al aeroportului Heathrow din Londra, potrivit Evening Standard. Nu se știe clar ce s-a intamplat, dar se pare ca au fost ...

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la scoala din localitatea Magheresti (judetul Gorj), 17 copii care se aflau la cursuri in momentul respectiv fiind evacuati. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe autospeciale, potrivit NEWS.ROUn incendiu a izbucnit, luni, la la scoala din…

- Cei 26 de elevi ai unei scoli primare din comuna Sacelu, judetul Gorj, au fost evacuati, luni, din unitatea de invatamant, in urma unui incendiu. Acoperisul a luat foc, iar cladirea s-a umplut de fum. Reprezentantii scolii sustin ca incendiul ar fi izbucnit in urma unui scurtcircuit, dupa ce initial…

- Parisul "va interveni" daca jihadisti francezi aflati in detentie in Irak sau Siria vor fi condamnati la pedeapsa capitala, a declarat duminica ministrul francez al justitiei Nicole Belloubet, informeaza AFP. "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez…

- Parisul si cateva localitati de la periferia capitalei franceze lupta, in continuare, cu inundatiile. Nivelul aperi in raurile Sena si Marna sunt in continuare crestere, din cauza ploilor torentiale din ultima saptamana.

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o conducta de gaze din orasul Poznan, Polonia. In urma deflagratiei, 20 de oameni au fost evacuati.Zeci de pompieri au luptat cu flacarile ore in sir.

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Cei sapte tineri din Vaslui au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre sase si 10 ani de inchisoare cu executare. Acum sunt incarcerati in penitenciarul Vaslui, unde isi executa pedepsele in regim semideschis. Primii care vor solicita eliberarea conditionata sunt cei trei tineri…

- Un incendiu de amploare s-a produs intr-un parc din orasul australian Sydney. In momentul izbucnirii flacarilor, acolo se aflau aproximativ o mie de oameni. Acestia au fost imediat evacuati de catre fortele de ordine mobilizate la fata locului.

- Un incendiu s-a produs vineri seara, la un camin din campusul Agronomiei. Etajul al doilea a fost cuprins de flacati, iar cauzele nu sunt cunoscute inca. Pompierii au ajuns la fata locului si sting incendiul.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere 1 ban, respectiv cu 0,21% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie, pentru a doua oara de la inceputul saptamanii.

- Pretul Bitcoin a avut o crestere super-exponentiala, iar riscul de prabusire sau corectie majora este semnificativ, a declarat Anders Nysteen, analist cantitativ la Saxo Bank, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare, citat de Agerpres. “Când analizăm o acţiune…

- Panica pe un aeroport din New York! Din primele informații, terminalul Aeroportului Internațional Newark din New York a fost evacuat in urma declanșarii unei explozii de proporții, transmite...

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.Un Boeing…

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- In ultimele cinci zile s-au produs noua evadari din inchisoarea Plotzensee, care se afla in Berlin, informeaza El Mundo. Doi dintre fugari au decis sa se intoarca in celule de bunavoie, dupa ce au petrecut noaptea de Revelion alaturi de prieteni și familie. Alți doi au fost prinși de catre oamenii…