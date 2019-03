Sute de cupluri au fost filmate cu camere minuscule ascunse în camere de hotel, toalete şi birouri. Ce au dezvăluit imaginile insolite Coreea de Sud se confrunta cu o epidemie de "molka" - camere ascunse - in majoritatea cazurilor instalate de barbati pentru a filma femei in locuri publice, toalete, transport sau birouri. Insa, acest cel mai recent scandal este neobisnuit in ceea ce priveste amploarea, imaginile fiind retransmise in direct, iar victimele fiind cupluri.



Potrivit politiei, patru barbati sunt suspectati ca au instalat camere minuscule - cu un obiectiv de un milimetru diametru - in 42 de camere din 30 de moteluri, ascunse in suporturile de uscatoare de par, prizele din pereti sau televizoare, informeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

