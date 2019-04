Stiri pe aceeasi tema

- E cazul sa aflam in ce masura cererea va fi satisfacuta; iata de ce am ajuns in plina ciobanie, unde stam de vorba cu un adevarat specialist: - Cum vor fi mieii, de Pasti? - Speram sa creasca; acum is mici, nu se pot asoma electric, ca ard ca sigurantele. - Nu inteleg ce vreti sa spuneti... - Mielul…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- In contextul vizitei pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc I o va efectua in Romania, la nivelul conducerilor instituțiilor din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala - MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP - a fost constituit Comandamentul Operativ Național „Vizita Papa Francisc…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi sunt asteptati sa participe la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 1 iunie, la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, judetul Harghita. Pelerinii care vor dori sa ocupe un loc in zona protejata se pot inscrie, pe parcursul lunii martie, pe site-ul pontifex.ro.…

