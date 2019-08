Sute de crabi au invadat un cartier din Florida Abriel Arnel a filmat grupurile de crustacee din specia de crab terestru albastru care au ajuns in zona Stuart din Florida.



''Am inteles ca sunt crabi albastri. Se pare ca pe parcursul anului stau in vizuine, iar in timpul acestui sezon - sezonul de reproducere - ies afara cand sunt ploi torentiale'', a declarat Arnel pentru WOFL-TV.



Femeia a adaugat ca dimineata a gasit mai multi crabi in fata usii de la intrarea in casa.



''Locuim aici de cativa ani si nu i-am mai vazut asa'' de multi, a spus ea.



Cercetatori de la Universitatea din Florida au declarat ca,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile ANAF si ale procurorilor, fara girofar albastru! Procurorii si inspectorii Fiscului, la un pas sa isi piarda prioritatea in trafic, chiar daca sunt in misiune. Camera Deputatilor, care este for decizional, a votat proiectul de lege prin care autovehiculele Ministerului Public si ale Agentiei…

- Studiul, condus de un grup international de cercetatori, a descifrat genomul a trei tipuri difeite de meduze: Alatina alata, numita si viespea de mare, Cassiopea xamachana, o meduza in forma de disc si Calvadosia cruxmelitensis, ale carei terminatii sunt in forma de cruce. Expertii, in frunte…

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Comportamentul lui Bogdan a atras atenția tuturor concurenților și ispitelor in prima noapte petrecuta de acesta pe Insula Iubirii. La testimoniale, ispita Irina Stroai a dezvaluit detaliul ce da de gol adevaratele intenții ale concurentului.

- Cristi Dulca (46 de ani) va fi antrenorul cu care U Cluj va ataca promovarea in sezonul urmator. Ratarea promovarii pe prima scena fotbalistica a țarii a dus la desparțirea clujenilor de la Universitatea de Bogdan Lobonț. Aflați in cautarea unui nou tehnician pentru sezonul urmator, unul in care pretențiile…

- Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie sa le includem in dieta noastra. Fructe si legume din abundenta, proaspete si delicioase, toate reprezinta o varianta ideala si sanatoasa pentru zilele de vara. In plus, multe dintre fructele si legumele de sezon vin la pachet cu numeroase…

- Ieri, echipa de handbal a Universitații Suceava a terminat sezonul cu o victorie in fața propriilor spectatori, una cu un gust amar și asta deoarece a retrogradat din Liga Naționala. Meciul de la sala „Dumitru Bernicu" mai avea miza doar pentru oaspeții de la CS HC Buzau 2012, care ...

- De doua ori mai multe balene cenusii au murit in timpul actualei perioade de migratie, exemplarele gasite esuate pe plajele din statul american Washington fiind rapuse de malnutritie, relateaza miercuri DPA, potrivit agerpres.ro.Balenele cenusii se confrunta cu numeroase dificultati in timpul…

- O femeie a fost arestata de poliție dupa ce anchetatorii au facut o descoperire de-a dreptul ingrozitoare. Poliția din Santa Rosa, Florida, SUA, a declanșat o ancheta dupa ce profesorii fetiței femeii au...