Sute de copii sirieni au plecat din tabăra Al-Hol Corespondentul AFP a vazut 17 autobuze care transportau femei si copii parasind tabara suprapopulata, care adaposteste in special familiile cu legaturi cu gruparea Statul Islamic.



Aceste femei si copii urmeaza sa fie transportati in regiunile Raqqa et Tabqa, in nordul Siriei, unde se vor alatura restului familiei, potrivit autoritatilor kurde.



Sub corturi albe unde domneste o caldura sufocanta, femeile si copiii isi asteptau randul sa li se permita sa urce in autobuze, a constatat un corespodent al AFP.



Unii copii aveau asupra lor o fisa de identificare, iar altii…



