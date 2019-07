Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale unei societați de curierat, iar restul la domiciliile unor actuali sau foști angajați, care sunt banuiți ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediata de instanțele de judecata.…

- Vineri, 7 iunie 2019, s-a incheiat cea de-a cincisprezecea ediție a Saptamanii Prevenirii Criminalitații, campanie la care au participat 103 politiști valceni din cadrul structurilor de ordine publica, poliție rutiera și prevenirea criminalitații. In aceasta saptamana, la nivelul județului Valcea, au…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au intensificat activitațile de prevenire pe raza intregului județ, sub coordonarea Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, in cadrul proiectului ,,Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Polițiștii de prevenire,…

- Polițiștii covasneni au gasit o soluție prin care sa determine cațiva elevi sa-și respecte promisiunile privind comportamentul lor. Mai exact, pe parcursul acestui an școlar, polițiștii de la Prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJCovasna au susținut, in fața a circa 600…

- Cateva sute de elevi au participat la „Targul educational” organizat vinerea trecuta in centrul municipiului Sfantu Gheorghe de catre Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, in cadrul caruia 9 unitati de invatamant si-au prezentat oferta educationala pentru anul școlar 2019-2020. Piața centrala din…

- Doi copii, o fetita de 11 ani si un baiat de 8 ani, au ajuns miercuri dimineata la spital, dupa ce au fost accidentați de un autoturism in timp ce se indreptau spre școala, accidentul avand loc in localitatea Anies din judetul Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, accidentul s-a produs pe un drum…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Lugoj, au efectuat, luni diminieața, doua perchezitii pe raza localitaților Brestovaț…

- Pentru ca toti credinciosii sa sarbatoreasca cum se cuvine, in perioada 26 aprilie – 2 mai, in contextul sarbatoririi Pastelui Ortodox, a Zilei Internationale a Muncii si Zilei Internationale a Tineretului, 900 de politisti bihoreni de la ordine publica, politie rutiera, arme, economic, investigatii…