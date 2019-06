Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Iunie, Ziua Copilului, fotbalul este la loc de cinste in Cetatea Marii Uniri. Astfel, la Baza Sportiva “Winner’s Club Țalnar” din Alba Iulia se disputa ediția intai a Cupei CTC Store Alba. O competiție dedicata copiilor nascuți in anii 2009 și 2010, participanți (cei mici) beneficiind de gratuitate…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…

- „Baietii in ghete” si-au tinut suporterii cu sufletul la gura aproape 90 de minute. Duelul vazut de „1 solist” cu penultima clasata a fost aproape de a se transforma intr-un cosmar care ar fi putut apropia echipa alb-violeta de locurile retrogradabile. ASU Politehnica s-a impus in cele din urma cu emotii,…

- Malcom (22 de ani), mijlocașul brazilian al celor de la FC Barcelona, și-a petrecut zilele libere primite de la Valverde in Ibiza, cu iubita Leticia. Barcelona mai are doar doua partide dintr-un sezon care poate fi incununat cu „dubla" interna. Meciul cu Eibar va fi ultimul din sezonul de titlu, iar…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…

- Editia 2019 a treia a ultramaratonului "Autism 24h Marea Neagraldquo; se va desfasura sambata, 4 mai, pe nisipul din statiunea Mamaia, in organizarea Centrului Psihologic "Marea Neagraldquo;, si are ca scop promovarea dreptului la integrare in comunitate a persoanelor cu dizabilitati. Startul va fi…

- Succes vital pentru handbalistii alb-violeti in grupa din play-off. SCM Politehnica a invins-o pe teren propriu pe Dunarea Calarasi, scor 31-26, dupa ce elevii lui Pero Milosevic au avut batai de cap cu oaspetii doar in primele minute ale intalnirii. SCM Poli avea nevoie neaparat de un succes cu Dunarea…

- SSC Farul Constanta a realizat o victorie foarte importanta, sambata, in etapa a 27 a a Ligii a 2 a, invingand pe teren propriu cu 1 0 Chindia Targoviste. Daca Farul e implicata in lupta pentru evitarea retrogradarii, Chindia trage la promovarea in Liga 1, iar cele doua formatii erau despartite inaintea…