Facebook Inc a anuntat joi ca a eliminat sute de pagini, conturi si grupuri initiate de Rusia din cauza unei conduite coordonate necorespunzatoare pe platformele Facebook si Instagram, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Nathaniel Gleicher, responsabila pentru politici de securitate cibernetica la Facebook, a indicat intr-o postare pe blog ca a descoperit doua retele separate care isi aveau originea in Rusia - una activa in mai multe tari din Europa de Est, iar cealalta specifica in Ucraina https://bit.ly/2W1h9LR.



Compania a indicat ca a eliminat 364 de pagini Facebook si…