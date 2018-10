Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu national intitulat "Seism 2018" a inceput, sambata, la ora 9.00, scenariul acestuia presupunand ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Exercitiul vizeaza punerea in aplicare a Conceptiei nationale de raspuns post-seism.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit sâmbata noapte lânga zona cea mai nordica a statului Haiti, ucigând cel puțin zece persoane, ranind multe altele și provocând daune la cladiri, transmite Reuters, citând autoritațile și presa locala. Seismul a avut loc…

- Bilantul creste in Japonia, dupa devastatorul cutremur de joi. Autoritatile au anuntat ca 21 de oameni au murit si 8 sunt in continuare dati disparuti. In jur de 400 de oameni au fost raniti.

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata în insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. În urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.