Sute de cazuri de boli diareice acute înregistrate în Prahova, posibil asociate apei „potabile” Violeta Stoica Deși Direcția de Sanatate Publica Prahova pune, intr-un fel sau altul, degetul pe rana și in acest an in legatura cu incidența apariției bolilor intestinale in randul prahovenilor și consumul de apa “potabila” de la robinet, in raportul pe anul 2018 aferent calitații apei din județ nu se vorbește despre o relație directa intre problemele de potabilitate și riscurile pentru sanatatea populației. In Raportul privind calitatea apei in anul 2018, la nivelul intregului județ, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica scot din nou in evidența date ingrijoratoare privind morbiditatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Ploile și inundațiile puternice din lunile iunie și iulie au dat peste cap multe dintre localitațile județului Prahova, fiind nevoie de mai multe solicitari adresate Guvernului Romaniei pentru alocarea de fonduri destinate inlaturarii efectelor calamitaților naturale. Comitetul Județean pentru…

- Mai multe locuinte, gospodarii si beciuri din localitati aflate in partea de nord a judetului au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in contextul in care in zona au fost prognozate precipitatii de pana la 70 l/mp. Pompierii au actionat cu motopompe pentru evacuarea apei din 13 locuinte si 22 beciuri,…

- F. T. In perioada 17 – 23 iunie a.c., polițiști rutieri din Prahova au acționat in vederea prevenirii accidentelor rutiere, fiind vizați participanții la trafic aflați sub influența bauturilor alcoolice, șoferii care nu respecta regulile in trafic, bicicliștii și pietonii. In cadrul raidurilor polițienești…

- Deși cei mai mulți solicitanți ai certificatelor de cazier judiciar merg la sediul de pe Vasile Lupu al IPJ Prahova, reprezentanții Serviciului Cazier Judiciar și Evidența Operativa anunța ca la dispoziția cetațenilor sunt trei puncte de lucru pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, pe…

- Mai multe localitati din Prahova sunt afectate de inundatii si pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodarii, in paralel continuand cautarile unui copil luat vineri de viitura, se arata intr-un comunicat al ISU Prahova, remis, sambata, Agerpres. "In ultimele 24 de ore, pompierii prahoveni…

- Aproximativ 200 de locuințe și 132 de gospodarii au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in județul Prahova, iar pompierii duc apa potabila in comuna Lapoș, unde au fost cele mai grave probleme, potrivit mediafax.ro..Potrivit reprezentanților ISU Prahova, in ultimele 24 de ore pompierii prahoveni…

- Mai multe localitati din Prahova sunt afectate de inundatii si pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodarii, in paralel continuand cautarile unui copil luat vineri de viitura, se arata intr-un comunicat al ISU Prahova, remis, sambata, AGERPRES. "In ultimele 24 de ore, pompierii…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova a anuntat ca se alatura celorlalte institutii de cultura din judet care participa la manifestarea “Noaptea Muzeelor”. Astfel, pe data de 18 mai, in intervalul orar 19.00 – 01.00, vor avea loc urmatoarele evenimente, la care intrarea va fi gratuita: •…