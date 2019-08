Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de artisti profesionisti si amatori din tara si strainatate vor simula timp de patru zile atmosfera medievala in Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare, in cadrul celei de a XIII-a editii a Festivalului de Arta Medievala, care se va desfasura la Suceava in perioada 15-18 august.…

- Aproape 500 de cavaleri și domnițe din Romania și alte șase țari vor participa la ediția de anul acesta a Festivalului de Arta Medievala „Stefan cel Mare”. Evenimentul, ajuns la a treisprezecea ediție, este organizat de Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei și Primaria Municipiului Suceava. Anul…

- Pentru popularizarea Festivalului de Arta Medievala „Stefan cel Mare" din Cetatea de Scaun a Sucevei, artistul fotograf Mihaela Oprisan a pregatit o expozitie care contine 31 de fotografii realizate la editiile anterioare, menite sa ilustreze frumusetea si activitatile inedite, ce ...

- Intre 29.07 – 02.08.2019, Muzeul Bucovinei propune copiilor participarea la atelierul educațional "Castele, domni și domnițe – perioada medievala in miniatura", ce se organizeaza la Cetatea de Scaun a Sucevei.Zilnic, in aceasta perioada, intre orele 10:00 – 13:00, ...

- Cu puțin timp inainte de organizarea Festivalului de Arta Medievala (15 – 18 august), la Cetatea de Scaun a Sucevei are loc atelierul istorico-didactic ”Arma medievala și rolul ei”. Atelierul este structurat in doua etape: 29.07 – 02.08.2019 și 05.08 – 08.08.2019, cei interesați putand opta pentru una…

- Astazi, la statuia ecvestra a lui Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetații de Scaun a Sucevei, a avut loc o ceremonie religioasa, urmata de depunerea de coroane de flori. Printre participanții la eveniment s-au numarat prefectul Mirela Adomnicai, primarul Ion Lungu, reprezentanți ai autoritaților din…

- O legenda urbana spune ca Stefan cel Mare ar fi construit un tunel subteran intre Cetatea de Scaun a Sucevei si biserica „Sf. Simion”, care se afla in cartierul Zamca, la o distanta de trei kilometri de fortareata. Tunelul ar fi fost folosit pentru ca familia domnitorului sa poata scapa in cazul unei…