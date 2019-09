Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, un autoturism de teren in care se aflau aproximativ 9.000 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Soferul…

- Sambata, 14 septembrie, politistii din Viseu de Sus aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism care se deplasa pe directia Viseu de Sus – Moisei. Conducatorul auto nu a respectat semnalele de oprire, continuandu-si…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat in urma unei acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei cu tigari desfasurate la frontiera cu Ucraina, aproximativ 8.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 92.500 lei, marfa care urma sa ajunga…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, peste 12.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 143.600 lei, marfa ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din…

- Un barbat de 60 de ani, cetatean italian, este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei si contrabanda dupa ce oamenii legii au descoperit ca detinea la locuinta sa o arma neletala, din categoria celor supuse autorizarii, dar si zeci de cartuse.

- Cercetarile continua in acest sens, spun reprezentanții Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, pentru a se stabili identitatea proprietarului sau proprietarilor celor 354 de baxuri de țigari de contrabanda. De unde au fost aduse țigarile de contrabanda, cum au ajuns ele in curtea unui depozit…

- Un barbat din Ucraina este cercetat dupa ce in autoutilitara condusa de aceasta au fost gasite cateva zeci de pachete de țigari de contrabanda. Barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost oprit in trafic pe str. Alexandru cel Bun din orașul Siret. Polițiștii au controlat autoutilitara iar sub scaunul din…