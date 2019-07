Cateva sute de brazilieni s-au reunit luni dimineata in fata Teatrului municipal din Rio de Janeiro pentru a-i aduce un ultim omagiu cantaretului Joao Gilberto, unul dintre creatorii stilului bossa-nova, decedat sambata la varsta de 88 de ani, potrivit AFP.



Sicriul semideschis a fost plasat in fata scarilor impunatoare de la intrarea in acest teatru, cu o arhitectura inspirata de Opera Garnier din Paris, unul dintre simbolurile maretiei orasului Rio de Janeiro la inceputul secolului trecut.



Numeroase coroane funerare l-au omagiat pe ''maestrul maestrilor'',…