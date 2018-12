Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla (automobile electrice) si SpaceX (rachete spatiale), a prezentat marti seara in apropiere de Los Angeles o prima etapa a noului sau proiect: un tunel subteran destinat sa revolutioneze transportul urban prin evitarea ambuteiajelor de la suprafata,…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe raza orasului Bals. Politistii rutieri de la Bals sunt la fata locului. Momentan, traficul este blocat pe ambele sensuri de circulatie. Revenim cu ...

- Lucratorii din sectorul feroviar din Germania vor organiza luni o greva de protest de patru ore, care ii va afecta pe cei care fac naveta dimineata, a declarat duminica un purtator de cuvant al sindicatului EVG, transmite Reuters citat de Agerpres.roPurtatorul de cuvant a precizat ca greva va incepe…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN 6, in apropierea localitatii Buchin, din Caras-Severin, din cauza unui autotren care a ramas blocat pe carosabil. Primele informatii arata ca autotrenul a avut defectiuni tehnice si a blocat un sens giratoriu, in aceasta dimineata, in jurul orei 7:45. DRDP Timisoara…

- Oile au inlocuit duminica obișnuitul trafic din centrul Madridului dupa ce ciobanii au manat sute dintre animalele lor prin capitala Spaniei pentru a cere dreptul de a folos vechile rute de transhumanța, transmite Reuters.

- raficul rutier se desfasoara, vineri dimineata, pe un fir, alternativ, dirijat de politisti pe DN1 Fagaras - Codlea, în urma unui accident cu doua victime, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române.

- Imagini ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute.Doua PERSOANE INCARCERATE. Doua masini facute praf. Trafic blocat! Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Mihai Eminescu la intersectia cu strada Dumbravei a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul…

- Aproape 700 de autocare ale membrilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) stationeaza de ore bune in zona Ministerului Transporturilor si a Garii de Nord, facand un zgomot infernal si ingreunand pana peste poate traficul din zona.