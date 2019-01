Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a petrecut Revelionul in Costa Rica. Proaspat ieșita din pușcarie, Elena Udrea a postat pe un cont de socializare o poza de la trecerea dintre ani in care apare alaturi de fetia sa, Eva Maria, de mama sa și de logodnicul Adrian Alexandrov. Fostul ministru al turismului a transmis și un mesaj…

- Peste 2.000 de persoane au participat la miezul noptii la focul de artificii si la concertul Eneli, organizat de Revelion la Targu-Jiu . Din pacate, au existat sute de persoane care au venit in centrul orasului cu petarde. Altii le-au aruncat de la balcoane in capul trecatorilor. Actiunile politiei…

- Jucatorii din campionatul intern s-au relaxat alaturi de cei dragi la munte sau la mare, in destinații exotice sau exclusiviste. Vacanța e scurta, dar fotbaliștii din Liga 1 au savurat-o din plin. Profitand de Sarbatorile de iarna, jucatorii au uitat de miza play-off / play-out, de terenurile desfundate…

- Andreea Marin au avut parte de un Revelion altfel. Fosta prezentatoare tv a decis ca anul acesta sa ramana acasa alaturi de fetita ei si noul iubit! „Zana” a preferat sa petreaca Revelionul in pijamale sau mai bine zis in kimono fin, de matase. Vedeta a scris și un text emoționant, pe Facebook, in care…

- Calarasenii sunt invitati la o petrecere in aer liber sa treaca in noul an. Revelionul, organizat de autoritatile locale, are loc pe platoul din fata Prefecturii, iar distractia se va incheia cu un spectaculos foc de artificii.

- Alaltaieri, una dintre indragitele actrițe ale Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu Jiu a implinit 28 de ani. Cu aceasta ocazie frumoasa actrița Andreea Chirițescu și-a luat o pauza de la activitațile sale și mai bine de o ora și-a petrecut-o la SPA. „Am avut parte astazi de ziua mea de cele…

- Ansamblul Folcloric „Maria Lataretu" al Scolii Populare de Arta din Targu Jiu va sustine joi, 29 noiembrie, un spectacol la Cluj. Este vorba de spectacolul de folclor „Trei inimi romanesti", dedicat Zilei Nationale...

- Restaurantele fac deja rezervari pentru noaptea dintre ani. Programul artistic a fost stabilit, iar clientii din Targu Jiu au de unde alege. Revelionul organizat la restaurantul de pe Insulita de Anna Events se anunta a fi unul spectaculos. At...