Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intre orele 06.30-11.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat activitați de verificare…

- Politistii ialomiteni desfasoara activitati pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in cadrul actiunii ,,Foc de Artificii”. Aproape 33 de kg de articole pirotehnice au fost confiscate de oamenii legii.

- ATENȚIE LA MATERIALELE PIROTEHNICE! Politistii ialomiteni desfasoara activitati pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in

- Peste doua tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate si 31 de infractiuni au fost constatate, in urma controalelor desfasurate de Politia Romana, in primele 11 zile ale actiunii nationale "Foc de artificii". In perioada 19 ndash; 29 noiembrie 2018, sub coordonarea de specialitate a Directiei…

- Polițiști din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au prins in flagrant, miercuri, 28 noiembrie a.c., un tanar de 22 de ani, din Zalau, imediat dupa ce a ridicat de la o societate comerciala de curierat 480 de cutii cu articole pirotehnice. Intreaga cantitate a fost ridicata in vederea…

- Politistii suceveni au confiscat doua sute de baxuri cu materiale pirotehnice, iar o societate comerciala ce a revendicat marfa a fost amendata cu 20.000 de lei, a informat duminica Biroul de presa al IPJ Suceava. Potrivit IPJ Suceava, un echipaj din cadrul Politiei orasului Frasin a oprit pentru control,…

- La data de 08.11.2018 procurorii DIICOT Biroul Teritorial Maramures au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului H.V. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, prin introducerea in tara fara drept, detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu fara…

- Duminica, in jurul orei 12, politisti din cadrul Sectiei nr. 1 Ploiesti au depistat in oborul din municipiu o femeie care comercializa sapte cutii cu produse pe baza de amestec pirotehnic, categoria F1, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub…