- Solicitarile la Ambulanta pentru fracturi, din cauza poleiului, continua in Capitala. De vineri dimineata pana sambata dimineata, 43 de persoane au prezentat luxatii, fracturi si entorse, iar 12 persoane au prezentat traumatisme ale fetei si capului in urma cazaturilor.

- Un numar de 1.752 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov de vineri dimineata pana sambata dimineata, a declarat, pentru Agerpres, managerul institutiei, Alis Grasu.

- Pompierii au ridicat si doi stalpi rupti, unul in Capitala si unul in judetul Ilfov, precizeaza ISUBIF, scrie agerpres.ro. Citeste si Ninsoare si viscol in vest. Trafic complet blocat pe DN 13 A, in judetul Hunedoara, si pe DN 75, in judetul Bihor In prezent, pompierii intervin pentru…

- Echipele ISUBIF au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru indepartarea a 22 de copaci cazuti pe carosabil si pe opt autoturisme in Bucuresti si judetul Ilfov, ca urmare a vantului puternic. De asemenea, pompierii au ridicat si doi stalpi rupti, unul in Capitala si unul in judetul Ilfov,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București- Ilfov anunța ca duminica au fost, pana la ora transmiterii știrii, patru solicitari de ajutor medical pentru persoanele aflate la slujbele de Boboteaza. Circa 200 de oameni se aflau, la ora 10.00, la rand, la Catedrala Mantuirii Neamului.Dezvaluiri…

- Poleiul de pe strazile din Capitala a creat aglomeratie la Urgenta. Doar ieri, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza ranilor suferite de la cazaturi. "Am cazut in fata scarii, din cauza poleiului. Am chemat ambulanta, care a venit foarte repede.

- Un barbat de 58 de ani a cazut de la inaltime pe acoperisul unei cladiri din Chisinau.Pompierii au intervenit pentru a-l salva, dupa ce acesta a cazut de la 4 metri, in timp ce efectua lucrari de reparație pe acoperișul unei instituții din Capitala.