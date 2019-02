Cateva sute de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea au intrerupt lucrul in mod spontan, miercuri dimineata, si au iesit sa protesteze in curtea unitatii, fiind nemultumiti de scaderile veniturilor nete fata de luna trecuta cu pana la 1.000 de lei, in cazul unei asistente din UPU.