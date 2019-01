Stiri pe aceeasi tema

- Sute de angajati federali scandand "Vrem salariul" au marsaluit joi spre Casa Alba, in cea de-a 20-a zi de blocare partiala a activitatii administratiei fata de cererea presedintelui american Donald Trump pentru finantarea zidului de la frontiera de sud, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

- Majoritatea americanilor considera ca presedintele american Donald Trump este vinovat pentru blocarea partiala a activitatii Guvernului federal, in urma unei dispute privind bugetul de finantare pentru zidul de la granita cu Mexic, se arata intr-un sondaj publicat joi, relateaza Reuters.

- Donald Trump a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura atat timp cat nu obtine satisfactie in privinta finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a afirmat marți ca blocajul parțial al guvernului federal va continua pana cand solicitarea sa pentru finanțarea unui zid la granița cu Mexicul va fi aprobata de Congres, scrie Reuters.

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax. Casa Alba a lansat o invitatie formala pentru presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…