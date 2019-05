Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist din Marea Britanie (opozitie) va vota impotriva unui proiect de lege cu privire Brexit daca guvernul nu ajunge la un acord cu opozitia in legatura cu retragerea tarii din Uniunea Europeana, a afirmat joi purtatorul de cuvant laburist pentru Brexit, Keir Starmer, citat de Reuters. "Vreau…

- Regizorii americani Jordan Peele și J.J. Abrams vor sprijini financiar eforturile impotriva legii pentru interzicerea avortului dupa detectarea activitatii cardiace a fatului care a fost adoptata in urma cu cateva zile in statul Georgia, relateaza nme.com. Cei doi cineaști americani vor dona…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat sambata ca fortele aeriene israeliene au tras asupra unei cladiri din Fasia Gaza in care isi are birourile Agentia de stiri turca de stat Anadolu. El a catalogat atacurile ca fiind o crima impotriva umanitatii, potrivit Reuters. Militantii din…

- Iesirea Marii Britanii din UE fara acord ar putea fi preferabila obstructionarii activitatilor UE de catre britanici, daca ar ramane membri impotriva vointei lor, a declarat miercuri un purtator de cuvant al presedintelui francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. "Nu totul este de preferat…

- SUA au anuntat vineri sanctiuni impotriva Curtii Penale Internationale (CPI), interzicand viza tuturor persoanelor care au legatura cu o potentiala ancheta a acestei instante impotriva militarilor americani din Afganistan sau din alte teatre de operatiuni, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Anunt astazi…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters, citata de Agerpres. Dupa ce marti au respins…

- Peste 100 de profesori si studenti ai Universitatii din Bucuresti (UB) au protestat, joi, in fata Facultatii de Litere, pentru a-si afirma solidaritatea cu magistratii si pentru a cere abrogarea OUG 7, care modifica legile justitiei. Ei au purtat banderole albe pe brate si au afisat pancarte cu mesajele:…