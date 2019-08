Stiri pe aceeasi tema

- NERVI… Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea in Bucuresti a masinilor inmatriculate in alte judete, altele decat Bucuresti si Ilfov. De asemenea, masinile cu norma de poluare non euro, Euro 1 si Euro…

- Moarte șocanta in București. Un barbat a fost gasit decedat intr-un pasaj. Totul dupa ce acesta a plecat din spitalul in care era internat.Citește și: REVOLTATOR Operatoarea care a repezit-o pe Alexandra la 112 NU a fost sancționata de STS: Femeia a respectat procedura Rudele spun ca…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a prezentat un proiect pentru combaterea poluarii in Capitala. Gabriela Firea a precizat ca suntem pe locul șase la nivelul poluarii și ca iși...

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…

- Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Gabriela Firea a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, mașinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Mașinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces in centrul Capitalei.…