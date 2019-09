Eurodeputatii considera ca Rovana Plumb este victima unor jocuri politice de culise.

"Eurodeputatii din Delegatia Romana S&D considera ca Rovana Plumb se afla intr-o situatie fara precedent creata in urma unor jocuri politice de culise, care au aruncat procesul de validare a candidaturii sale in zona confuziei procedurale. Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, i-a invitat pe membrii Comisiei pentru Afaceri Juridice din PE sa ofere solutii la ceea ce domniile lor considera ca ar fi «neclaritati» in acest caz, pentru ca procesul de validare al Rovanei Plumb sa depaseasca…