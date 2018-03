Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, ca "ne-ar mai putea salva" numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Liviu Dragnea a precizat ca legea referendumului intra luni la votul final in Senat și apoi urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta. „Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv…

- Parlamentul va modifica Legea Fumatului. Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a declarat, miercuri, intr-o dezbatere organizata la Parlament, ca Legea antifumat este foarte buna, insa considera ca ar trebui sa contina si prevederi referitoare la publicitate si marketing agresiv. Romania se afla…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a pronuntat duminica impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala si sustine ca orice proiect de lege in acest sens este "total neinspirat" in anul Centenarului Marii Uniri. "Romania este una dintre tarile care are cele…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un dialog purtat sambata pe platoul unei televizini de știri, Calin Popescu Tariceanu a scapat cateva infomații care dau de gandit. Ce se intampla daca președintele Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi? Daca se intampla asta, a spus al doilea om…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- ”Fata de obiectul de reglementare, consideram ca legea transmisa la promulgare se impune a fi reanalizata de catre Parlament sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de integritate, iar pe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Klaus Iohannis nu sesizeaza Comisia de la Veneția pe legile justiției. Președintele Romaniei a trimis un raspuns Forumului Judecatorilor, care i-au trimis șefului de stat o scrisoare in acest sens. Klaus Iohannis a raspuns scrisorii și a spus ca nu va sesiza Comisia de la Veneția pe legile justiției.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 8 martie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a)…

- „Ministerul Public are un rol constituțional foarte bine definit. Procurorul este un reprezentant al intereselor generale ale societații și un aparator atat al ordinii de drept cat și al drepturilor și libertaților cetațenești. Alaturarea acestor atribuții nu este intamplatoare, in virtutea lor procurorul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi, in vizita in Romania, unde are programate intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului, cu premierul, cu ministrul Justiției și cu șefa Direcției Anticorupție, potrivit Agerpres. ”Ma voi intalni cu ...

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Modificarile la Legea Educației sunt neconstituționale. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti, 13 februarie, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in...

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- USR Brasov a lansat sambata platforma online angajatlastat, destinata profesionistilor din companiile si institutiile de stat, care pot propune solutii la problemele cu care s-au confruntat in activitatea lor, de-a lungul timpului. Inițiativa inființarii portalului ii aparține senatorului Allen Coliban,…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Fostul ministru Monica Macovei susține ca președintele Iohannis trebuie sa puna punct jocului lui Dragnea și sa propuna un premier care sa susțina anticorupția și care sa ceara Parlamentului sa respinga modificarea Codurilor penale, dezincriminarea unor infracțiuni sau vreo propunere de grațiere…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- Autor: Florentin SCALETCHI Spuneam ca nu poti sa lupti pentru acordarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului fara sa existe o lege speciala care sa reglementeze foarte clar, asa cum se intampla intr-o societate democratica, care sunt prerogativele pentru toti cei care sunt aparatori ai drepturilor…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …