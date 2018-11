Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Carlos Ghosn planuia fuziunea Nissan-Renault inainte de fi arestat ● Les Echos: Obiectivul lui Macron privind șomajul este compromis ● Partidul lui Macron ar vrea sa forțeze bancile sa crediteze la dobanda zero achiziții auto ● Numarul seniorilor de peste 65 de ani care lucreaza s-a…

- Liderii din zona Asia-Pacific nu au reusit sa-si depaseasca disensiunile din sfera comertului, la summitul dominat de un razboi al cuvintelor intre SUA si China, care concureaza pentru influenta regionala, anunța The Guardian citat de Rador.

- Oficialitatile europene incearca sa-si asume rolul de intermediari intre Rusia si SUA, in speranta de a salva tratatul de control al armelor din perioada razboiului rece, pe care Donald Trump a amenintat sa-l revoce scrie The Guardian citat de Rador.

- Sadiq Khan a trimis un mesaj Uniunii Europene, potrivit caruia, in opinia sa, Partidul Laburist va fi silit sa se opuna acordului "prost" pe tema Brexitului, asa cum a reiesit el in urma negocierilor organizatiei cu Theresa May, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, scrie agerpres.ro.

- Promisiunea europeana nu e pierduta; ea e doar cufundata in somn. Progresul realizat recent in privinta regulilor care guverneaza muncitorii detasati si apararea demonstreaza ca Europa progreseaza atunci cand vointa politica a europenilor se uneste in jurul unui proiect ambitios si clar. Iar in ceea…

- Propunerea britanica de acord Brexit a fost respinsa joi de liderii UE, reuniți la summit-ul de la Salzburg, acum prim-ministrul Theresa May se afla sub presiune pentru a-si modifica substantial oferta, scrie The Guardian . Theresa May afirma insa ca observațiile liderilor UE reprezinta doar „tactici…