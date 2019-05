”Romania nu poate sa se faca bine atata vreme cat ororile trecutului nu sunt devoalate public. Romania a greșit in momentul in care nici nu a mers pe ”punctul 8” al Proclamației de la Timișoara, dar nici nu a mers pe o lege in care in care sa spui 'iertam trecutul'. Tot incercand sa te duci in zona asta de ambiguitate, de ascundere de adevar, nu facem decat sa creștem suspiciunea. Și cel mai bun exemplu il reprezinta proaspetele dezvaluiri despre presupusele fapte ale procurorului general al Romaniei. De ce spun acest lucru? Avem o instituție numita CNSAS care trebuia sa se ocupe de acest lucru,…