Autor: ANDO [RO, -Nu suntem pregatiț]i sa plutim!, Finlanda]
Colacul de salvare
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura

Autor: ANDO []
Tentativa de record politic
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura

Autor: ANDO [Rise project, -V-a trimis don' Dragnea o valiza!]
Operatiunea valiza
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura

Autor: ANDO [Rectificare]
Skanderbeg bugetar
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura
Tags: Viorica Dancila Klaus Iohannis

Autor: ANDO [Romania, Centenar]
Unire-n cuget si simtiri
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura

Autor: ANDO [PNL, -Ia sa vedem Coco, cui ii mai fac eu azi plangere penala!]
Flasneta liberala
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura
Tags: Ludovic Orban

Autor: ANDO [-Domnul Dragnea ar trebui sa faca un pas in lateral!]
Indicatie tehnica
Topic: Politica nationala
Format: Caricatura
Tags: Liviu Dragnea Gabriela Firea