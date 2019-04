Suspiciune de pestă porcină într-o localitate din Argeş Autoritatile sanitar-veterinare au decretat suspiciune de pesta porcina in satul argesean Oesti, aflat la 13 kilometri de orasul Curtea de Arges si la 50 kilometri de Pitesti. Un porc a fost eutanasiat pe 14 aprilie, iar de la alte trei animale au fost prelevate probe trimise la un laborator din Dambovita, unde a fost confirmata suspiciunea de pesta porcina. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

- Directorul Direcției Sanitar Veterinare Argeș ne-a confirmat faptul ca la Oești, aparut, inca din data de 13 aprilie, suspiciune de pesta porcina, intr-o gospodarie. Deja un porc a fost sacrificat iar probele au fost trimise la un laborator din Dambovița care a confirmat suspiciunea inițiala a veterinarilor.…

