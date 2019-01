Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Botosani au convocat duminica o sedinta a Comitetului pentru Combaterea Bolilor, in urma unei suspiciuni de pesta porcina. Prefectul Dan Slincu a declarat, pentru AGERPRES, ca masurile au fost luate dupa ce un porc mistret a fost gasit mort in apropierea frontierei cu Ucraina,…

- Suspiciune de PESTA PORCINA in județul Alba: 19 porci omorați intr-o comuna din județul Alba. DSVSA neaga existența unui focar in județ Satul Buninginea, din comuna Ciuruleasa situata in Muntii Apuseni a fost cuprinsa de panica, vineri, 23 noiembrie, dupa ce un zvon privind aparitia pestei porcine s-a…

- Laboratorul IDSA București a confirmat astazi prezența virusului PPA la un porc dintr-o gospodarie situata în apropierea primului focar aparut la jumatatea acestei luni în satul Amara, com. Balta Alba.

- Primul caz de pesta porcina din in judetul Vrancea a aparut la o stana aflata in apropierea localitatii vrancene Lespezi, virusul fiind confirmat de un laborator din Braila in aceasta localitate din nordul judetului. Acum, se așteapta rezultatul oficial de la București. Dupa pesta porcina, vine gripa…

- Trei focare de pesta porcina africana au fost identificate in comuna Ieud, din județul Maramureș, rezultatele fiind confirmate de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Maramures, in urma analizelor de laborator efectuate recent, dar se așteapta și testele de la București.…

