- Un nou plan de masuri pentru combatere pestei porcine africane (PPA) pe raza județului Salaj a fost adoptat in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunit in data de 22 ianuarie 2019, ca urmare a unui nou caz nou de PPA confirmat in data de…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) Octavian Ilisoi participa, luni, la intalniri cu primarii din cele noua unitati-administrativ teritoriale din judetul Botosani aflate in zona de protectie dupa aparitia focarului de pesta porcina din localitatea…

- Sirenele din Lugoj vor fi verificate miercuri, 9 ianuarie, pentru prima oara in acest an. Instalatiile de alarmare publica trebuiau sa fie puse in functiune in prima zi de miercuri a lunii, numai ca exercitiul a fost amanat deoarece ziua de 2 ianuarie a fost libera. Incepand cu luna August 2017, in…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la o hala a unei fabrici aflata la marginea orasului Timisoara, in zona Parcului Tehnologic, transmite RomaniaTV.net. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Timis, un incendiu puternic a izbucnit la o hala in care se confectioneaza…

- Autoritatile vrancene au decis ridicarea filtrelor sanitare la Lespezi, comuna Homocea, unde la sfarsitul lunii octombrie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, fiind mentinute filtrele rutiere pentru verificarea transporturilor de carne si animale din zona, au anuntat joi reprezentantii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o padure situata intre localitatile Nadrag si Fardea. "La locul interventiei s-au deplasat un ofiter si 30 de subofiteri din cadrul Detasamentelor 1 si 2 din Timisoara…

- UPDATE. Pompierii au reusit sa stinga incendiul izbucnit, miercuri seara, la un apartament dintr-un bloc de locuinte din Complexul Studentesc din Timisoara, iar trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat"…