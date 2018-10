Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost confirmate noi focare de pesta porcina africana in judetele Giurgiu si Vrancea. Vor fi ucisi toti porcii din doua gospodarii din Uzunu si Calugareni, judetul Giurgiu, unde au fost gasite animale bolnave. Preventiv, inspectorii sanitar-veterinari propun uciderea tuturor suinelor din localitatea…

- Pesta porcina africana a bagat in carantina o jumatate de tara in doar trei luni. O ancheta Gandul arata cum a trecut Dunarea si s-a plimbat prin Romania virusul care ne lasa fara porci, scrie gandul.info. Autoritatile se declara in ...

- Comisarul european responsabil pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, se va intalni luni cu oficiali belgieni din regiunile Valonia si Flandra, iar o echipa de experti ai Comisiei Europene va coordona, impreuna cu autoritatile belgiene, situatia cauzata de descoperirea a doua…

- Județul Buzau ramane cu doua focare de pesta porcina africana. Potrivit reprezentanților Prefecturii, in cazul celei de-a treia gospodarii, cea din Panatau, situata in apropiere de focarul confirmat, unde s-a recoltat sange de la un porc fara sacrificarea acestuia, analizele sunt negative. Astfel, raman…

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews.

- Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, a anuntat miercuri, in sedinta Colegiului prefectural, ca, de doua saptamani, nu a mai fost confirmat niciun focar de pesta porcina africana in judet. "Nu mai avem de doua saptamani niciun focar confirmat de pesta porcina. Este pentru prima data…

- Pesta porcina africana evolueaza agresiv in sud-estul tarii Foto: Agerpres. Pesta porcina africana evolueaza agresiv în sud-estul tarii, unde boala a fost confirmata în peste 80 de localitati din cinci judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara, într-un nou bilant.…

- Autoritatile veterinare sunt in alerta din cauza pestei procine. Au mai fost confirmate inca 24 de focare si sunt 525 in total, iar numarul animalelor bolnave creste de la o zi la alta. Ca masura de preventie, autoritatile continua sa ucida chiar si animalele sanatoase din zonele in care a aparut virusul.…