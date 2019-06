Stiri pe aceeasi tema

- Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis șapte femei pe parcursul a trei ani in Cipru, printre care și o romanca și fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viața, potrivit The Guardian.Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial…

- Dana Leonte, o romanca stabilita in Spania, a disparut in circumstanțe suspecte. Fratele ei susține ca nu și-ar fi parasit fetița de numai șapte luni și ca ceva tragic s-a intamplat. Pe de alta parte, iubitul Danei spune ca femeia a plecat de bunavoie.

- O crima oribila socheaza opinia publica din Spania. O romanca de 36 de ani, insarcinata in 6 luni, a fost gasita decapitata in locuinta in care statea cu chirie intr-un orasel din provincia Valencia, anunța ProTV. Trupul femeii – Isabel Elena Raducanu – a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un…

- O romanca, insarcinata in sase luni, a fost descoperita decapitata de iubitul ei in apartamentulul in care aceasta statea cu chiria, intr-un orasel din Valencia, Isabela Elena Raducanu locuia impreuna cu partenerul sau de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta…

- Este zi de doliu intr-un oras din Spania, unde o romanca insarcinata in sase luni a fost ucisa intr-un mod barbar! Aproape decapitata, tanara si-a gasit sfarsitul chiar inainte sa devina mama pentru a doua oara. Ucigasul este liber, iar anchetatorii iau in calcul orice varianta.

- Anchetatorii au fost convinși inca de la inceput ca nu poate fi vorba despre o dispariție voluntara, scrie stiridiaspora.ro. In timpul cercetarilor, polițiștii spanioli au aflat ca tanara și iubitul ei s-au certat violent in fața unui club de noapte, iar fata ar fi incasat și cateva lovituri.…