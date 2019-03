Decizia, adoptata in urma unui vot al delegatilor din partidele membre PPE reuniti la Bruxelles, a fost luata dupa mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban sa fie supus unor masuri disciplinare pentru incalcarea principiilor statului de drept.

"Suspendarea presupune: nu poate participa la nicio reuniune a partidului; nu are drept de vot; nu are drept de a propune candidati pentru posturi", a precizat Joseph Daul in postarea pe Twitter.

Potrivit sursei citate, decizia de suspendare a Fidesz din PPE s-a luat cu 190 de voturi pentru si trei impotriva.