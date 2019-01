Suspendare Iohannis. Nicolicea: O etapă intermediară "Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste toata lumea de suspendare, de fapt ar trebui sa spuna ca trebuie sa organizeze referendum pentru demiterea presedintelui. Prima actiune este aceasta suspendare, o etapa intermediara, care dureaza maximum 30 de zile, pana se face referendumul. Fie ca referendumul este pozitiv si atunci pleaca de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla a decarat, la Romania TV, ca refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta deciziile Curtii Constitutionale si de a numi ministrii propusi de premier constituie motive pentru declansarea procedurii de suspendare a presedintelui. "Juridico-constituțional, președintele…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a reacționat dupa ce premierul Viorica Dancila a trimis luni la Cotroceni propunerile de interimari la Transporturi și Dezvoltare - Rovana Plumb și Eugen...

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a avut o prima reacție dupa ce premierul Viorica Dancila a trimis astazi la Cotroceni propunerile de interimari la Transporturi și Dezvoltare - Rovana Plumb și Eugen Teodorovici, lansand un atac la adresa lui Iohannis.„Este obligat sa accepte interimatul,…

- Adrian Nastase a spus ca, deocamdata, nu a fost identificat candidatul PSD la prezidentiale si ca partidul are nevoie de 2 milioane de voturi in plus fata de cat a obtinut la scrutinul pentru Parlament ca sa castige Presedintia. "Inainte de Congres au avut loc niste reglari de conturi. De…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei, context in care a reconfirmat angajamentul…

- ''Am sa ii lamuresc ca suntem capabili pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Voi avea o intalnire cu Colegiul Comisarilor in cursul zilei de miercuri. Sunt convinsa ca vom lamuri și pe președintele CE, cat și Colegiul, ca Romania e pregatita sa preia președinția Consiliului.…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a criticat marti programul Chinei pentru dezvoltarea de rachete cu raza de actiune intermediara si i-a cerut sa se ralieze cadrului international pentru control asupra acestor arme, informeaza AFP, informeaza Agerpres."Constatam…