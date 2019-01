Suspendare Iohannis. Greblă: Există motive. Senzația mea este că... „Juridico-constituțional preșdintele Romaniei prin acțiunile pe care le-a facut sau inacțiunea sa, a incalcat Constituția. Ar exista motive constituționale pentru a declanșa procedura de suspendare. Politic lucurile sunt mai complicate și se complica și mai mult ca urmare a fapului ca de la 1 ianuarie Romania a preluat președinția Consiliului UE. Senzația mea și nu doar a mea este ca președintele Iohannis cauta sa gaseasca atatea incalcari ale Constituției incat parca solicita sa fie declanșata procedura lui de suspendare din funcție. In mod sigur nu ar avea de caștigat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

