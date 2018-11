Stiri pe aceeasi tema

- Noii ministri ai Cabinetului Dancila au depus juramantul, marti, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis urandu-le succes in noul mandat. Anterior seful statului a anuntat ca respinge numirea Olgutei Vasilescu la Ministerul Transporturilor si a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. Presedintele Camerei…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, si Dragos Benea, liderul filialei Bacau, sunt variantele lui Liviu Dragnea pentru Ministerul Transporturilor, sustin surse din PSD pentru Adevarul. Refuzata de Klaus Iohannis la Transporturi, Lia Olguta Vasilescu are mari sanse sa preia Ministerul Dezvoltarii, sustin…

- Decizie de ultima ora in PSD. Liderul PSD, Liviu Dragnea, are, la aceasta ora, o intalnire cu mai mulți șefi de organizații din PSD. Ședința tensionata vine dupa ce, astazi, președintele Klaus Iohannis a respins propunerile PSD pentru Ministerul Dezvoltarii și Transporturilor, portofolii care, conform…

- Intalnire de urgența in PSD dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins propunerile PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, dar și pentru Ministrul Transporturilor și a decis ca ministrul Paul Stanescu sa iși pastreze portofoliul.Conform Romania TV, la aceasta ora Liviu Dragnea are o intalnire…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marți, ca nu accepta numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Transporturilor și pe cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii."Celelalte doua propuneri le consider nepotrivite si vor fi refuzate. Depunerea jurmanatului va avea loc astazi,…

- PSD are o mare problema: cu doar un an inainte de alegerile prezidentiale, cel mai mare partid din tara nu are o persoana pregatita pentru a-l contracandida pe Klaus Iohannis. Liviu Dragnea ar putea sa-si piarda libertatea in cateva luni, iar Gabriela Firea a cazut in dizgratie si a anuntat ca nu…

- Organizarea unui referendum pe o tema care nu impunea nicio urgenta se inscrie in campania electorala continua pe care orice partid ar dori sa o faca. Se spune ca a doua zi dupa un rand de alegeri incepe campania electorala. Referendumul care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani nu cade in sarcina…