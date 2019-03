"Ungaria este tara tatalui meu. Este o tara mare. O tara care este puternica in istoria sa. Este un mare popor. Un popor curajos, care a indraznit sa se ridice singur - Fidesz este in fruntea acestei miscari - contra dictaturii comuniste si impotriva totalitarismului. Ungaria este profund europeana prin istoria, cultura si valorile sale. Si Ungaria este o mare tara democratica", a declarat Sarkozy, fost sef al statului intre 2007 si 2012, in cursul unei conferinte asupra migratiilor, in prezenta premierului Orban.

"Si mie, Viktor, cineva care este capabil sa castige alegerile de trei…