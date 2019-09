Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat pentru patru jocuri si amendat cu 6.500 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa incidentele de la meciul cu Astra Giurgiu (1-3), potrivit site-ului LPF.''In baza art. 68.1 din RD, se sanctioneaza…

- Comisia de Arbitri a Federației Romane de Handbal a luat masuri drastice impotriva cuplului Paul Iacob (Brașov) și Silviu Savu (Pitești) dupa meciul dintre HC Zalau și CSM București, scor 25-24, potrivit gsp.ro. Comisia de Arbitri a FRH a trimis spre validarea Comisiei de Disciplina pedepse uriașe impotriva…

- Vlad Enachescu, noul team manager al CSM București, a pornit razboiul impotriva lui Gheorghe Tadici: ”Personajul este toxic pentru handbal. E o rușine ca reprezinta handbalul romanesc”. Infrangerea de la Zalau suferita duminica de CSM București, 24-25, a inflamat rau spiritele in handbalul romanesc.…

- "Respectați-l mai mult pe Dan Petrescu. Toți putem greși. Cred ca e puțin influențat de tot ce vede. Un om ca Dan Petrescu merita mai mult respect. Nu judec eu daca a greșit. Vom vedea pe Dan daca il mai vedeți la urmatorul meci la CFR. Poate nu il mai vedeți. E posibil. Așa o sa plecam cu…

- Comisia de Disciplina a FRF a amanat pentru saptamana viitoarea judecarea incidentelor de la meciul FC Viitorul - Dinamo, scor 5-0, din prima etapa a Ligii I. Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias Edward Iordanescu a fost suspendat doua jocuri si a primit o penalitate sportiva de 320 de lei, dupa ce…

- Presedintele Klaus Iohannis considera raportul GRECO un nou cartonas rosu la adresa guvernarii de la Bucuresti, avertisment pe care, ca mereu, il ignora. Grupul Statelor Contra Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca inființarea acelui organism ”special” pentru a ține sub control justiția este o anomalie.…