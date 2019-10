Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american este determinat sa obțina acces la convorbirile telefonice ale președintelui Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dar și cu alți lideri mondiali, a spus președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, citând îngrijorari privind…

- Casa Alba a publicat un rezumat al continutului convorbirii din 25 iulie, in contextul efortului democratilor americani de a-l suspenda pe Trump pe motiv ca a facut presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina sa contribuie la denigrarea fostului vicepresedinte al SUA Joe Biden. Joe Biden…

- Consultantul politic considera ca acea stenograma, pe care Trump, ”tactic și viclean”, a dat-o publicitații la o zi dupa ce i s-a cerut invalidarea, arata preocuparea președintelui american cu privire la ingerința unor foști oficiali americani in politica interna a altor țari, precum Ucraina.…

- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…

- Președinta democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat marți seara deschiderea unei anchete ce constituie prima etapa a unei proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump. «Actiuni ale președintelui de pana acum au incalcat grav Constituția… Președintele trebuie sa raspunda, toți…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Un oficial serviciilor americane de informații, care a lucrat pentru Casa Alba, a depus o plângere împotriva lui Donald Trump, dupa ce președintele SUA ar fi facut o promisiune tulburatoare unui lider strain, spun doi foști oficiali americani. Denunțul este anchetat acum de Camera Reprezentanților…

- Trei comisii ale Camerei Reprezentanților au spus lșuni ca au început o investigație ampla cu privire la faptul ca președintele Donald Trump, avocatul sau Rudy Giuliani și alții ar fi facut presiuni asupra guvernului ucrainean sa sprijine campania de realegere a lui Trump, relateaza Reuters. Președinții…