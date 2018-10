Suspectul n cazul atacului armat din Pittsburgh, vizat de 44 de capete de acuzare

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul atacului armat de la centrul religios evreiesc din Pittsburgh, Robert Bowers, a fost gasit vinovat pentru 44 de capete de acuzare, dintre care 32 sunt pedepsite cu moartea, relateaza site-ul postului CNN.

- Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor victimelor si exprima intreaga speranta pentru recuperarea rapida a persoanelor ranite, se mai arata in comunicat. "Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate orice gesturi cu caracter antisemit si sustine eforturile comunitatii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa marti la centrul evreiesc din orasul Pittsburgh vizat de un atac armat soldat cu 11 morti, anunta Casa Alba, citata de site-ul de stiri Axios.com.

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Opt persoane au fost ucise si multe altele ranite intr-un atac armat la o sinagoga din orașul american Pittsburgh, statul Pennsylvania. Atacatorul a fost retinut ulterior de politie, potrivit postului local de televiziune KDKA, citat de News.ro....

