- Asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost ordonata de la "cel mai inalt nivel" din Arabia Saudita, afirma, intr-un editorial publicat in cotidianul The Washington Post, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, semnaland insa ca regele Salman nu este implicat.Citește…

- Bulgarul Severin Krasimirov va fi inculpat in persoana de violarea si uciderea Viktoriei Marinova, in varsta de 30 de ani, corpul acesteia fiind gasit intr-un parc din Ruse pe 6 octombrie. Politia a spus ca aceasta fusese batuta si violata inainte de a fi ucisa. Barbatul de 20 de ani "a recunoscut (...)…

- Severin Nadezhdov Krasimirov, in varsta de 21 de ani si care este din localitatea bulgara Ruse, este principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, relateaza site-ul local de stiri...

- Suspectul in cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost identificat ca fiind Severin Krasimirov, un tanar de 21 de ani. Politia ar fi gasit sangele victimei pe hainele sale. Conform unor informatii neconfirmate oficial, barbatul a fugit din Bulgaria pe 7 octombrie pentru a se ascunde in Germania…

- Suspectul retinut de autoritatile bulgare in cazul uciderii ziaristei bulgare Viktoria Marinova ar fi un roman cu cetatenie ucraineana, scrie presa locala, scrie Romania TV.MAE precizeaza, cu privire la informatiile conform carora un roman ar fi suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria…

- O persoana cu cetatenie romana, dar cu pasaport moldovenesc, a fost retinuta in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova, anunta postul national de radio bulgar, care precizeaza ca informatia nu a fost confirmata...

- Suspectul reținut de autoritațile bulgare in cazul uciderii ziaristei Viktoria Marinova ar fi un „cetațean roman cu pașaport din Moldova”, anunța agenția de știri AP, care precizeaza ca nu este vorba de o informație confirmata oficial. Cu puțin timp inainte, poliția anunțase reținerea unui suspect in…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.